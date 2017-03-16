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سياسة

تركيا تعيد 40 بقرة إلى هولندا

15/3/2017

طالت الأزمة بين هولندا وتركيا الأبقار الهولندية، فقد أمر اتحاد اللحوم الحمراء التركي بإعادة شحنة من الماشية الهولندية مؤكدا أنه لم يعد راغبا في هذه الأبقار.

 

وصرح بولنت تونج رئيس الاتحاد التركي لمصدري اللحوم الحمراء للإعلام أن الشحنة التي تتضمن 40 بقرة من نوع هولشتيان الشهيرة أعيدت إلى هولندا.

وصرح لوكالة الاناضول للأنباء "أبقار هولشتيان الهولندية أصبحت شائعة جدا في بلادنا. ولكن هذه الفصيلة من الأبقار بدأت تتسبب في مشاكل خطيرة".

وأضاف "في المستقبل لا نريد منتجات حيوانية من هولندا. وقد قمنا بتحميل هذه الدفعة الأولى من أبقار هولشتاين وسنعيدها".

وقال إن على تركيا أن تبدأ التركيز على تربية الأبقار الخاصة بها مؤكدا "لدينا فصائل جيدة خاصة بنا".

وصرح لاحقا لصحيفة حرييت أنه تم تحميل مجموعة الأبقار لإعادتها إلى هولندا من موقع بيغا لمنتجات الألبان في محافظة كاناكيل الغربية.

واندلعت أزمة بين هولندا وتركيا بعد أن منع وزراء أتراك من حضور تجمعات لحشد الدعم للاستفتاء الذي سيجري الشهر المقبل لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الحكومة التركية إنها قد تفرض عقوبات اقتصادية ضد هولندا التي تعتبر شريكا تجاريا ومستثمرا مهما، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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