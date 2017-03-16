السودان يشدد الحظر على واردات الأغذية المصرية

أصدر السودان، الخميس، قراراً بحظر استيراد السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة، إضافة الى مستحضرات السلع الزراعية المصنعة من مصر.

ونقلت وكالة السودان السودانية الرسمية عن وزارة التجارة قولها إنها أصدرت قراراً ملحقاً ببيانها السابق (الاثنين الماضي) بحظر استيراد الخضر والفاكهة من مصر.

وتبرر السودان قرارها لورود شكاوى ومعلومات بأن الخضر والفواكه الملوثة أصبحت تأتي في صورة مُصنعة من مصر بأشكال المربات والكاتشب والصلصة بعد أن منع استيراد الطازج منها.

وفي وقت سابق، قال محمد يوسف علي، وزير الصناعة السوداني، في بيان، إن قرار حظر منتجات زراعية من مصر "يأتي في إطار المسؤولية المشتركة، وذلك بعد ثبوت تلوث الفواكه والخضروات المصرية بمواد ضارة بصحة المواطن نتيجة لريها من مصادر مياه ملوثة".