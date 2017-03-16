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سياسة

أردوغان: الأوربيون بدأوا صراعا بين الهلال والصليب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
16/3/2017

قال الرئيس التركي طيب إردوغان إن الأوربيين قد بدأوا صراعا بين الهلال والصليب.

وانتقد الرئيس التركي في كلمته الخميس أمام حشد في إقليم صقاريا بشمال غرب البلاد الاتحاد الأوروبي بسبب حكم قضائي يسمح للشركات بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب في ظروف محددة.

 وأضاف أردوغان "عار على الاتحاد الأوروبي، فلتسقط مبادئكم، وقيمكم وعدالتكم الأوروبية، لقد بدأوا صداما بين الصليب والهلال، لا يوجد تفسير آخر".

وأكد الرئيس التركي أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خسر صداقة أنقرة وذلك في أعقاب خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن منع وزيرين تركيين من الحديث أمام تجمعات في هولندا.

وجاءت تعليقات أردوغان بعد يوم من تغلب روته على منافسه المناهض للإسلام وللاتحاد الأوروبي خيرت فيلدرز في انتصار انتخابي قوبل بالترحيب في أغلب أرجاء أوربا.

 

المصدر : رويترز
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