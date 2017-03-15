نيويورك تايمز تصف السيسي بـ "الطاغية" وتحذر ترمب من التعامل معه

حثت صحيفة نيويورك تايمز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علي عدم التساهل مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

خلال زيارة السيسي المرتقبة لواشنطن، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتوقف عن تقديم ما وصفته بالمزيد من التنازلات بدون إصلاحات حقيقية في مصر في مجال حقوق الانسان والحكم الرشيد ( الحوكمة ).

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أمس الثلاثاء إنه قبيل بدء المباحثات بين الحكومتين الأمريكية والمصرية، يتعين علي القاهرة أن تطلق سراح المواطنة الأمريكية آية حجازي التي تعمل في مجال الإغاثة الانسانية والتي تم احتجازها قسريا في مصر منذ العام 2014.

وأشارت إلى أنه بينما حظي المدح المتواصل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانب ترمب خلال حملته الانتخابية بالكثير من الانتقادات، فإن عبارات التقريظ والمدح لطاغية آخر هو عبد الفتاح السيسي حظيت بالقليل من الانتباه، رغم كونها تمثل إشارة واضحة علي تغير خطير في السياسة الأمريكية، حسبما قالت.

وأوضحت نيويورك تايمز في افتتاحيتها أنه عقب لقاء ترمب مع السيسي في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي، كما فعلت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون أيضا، فإن ترمب وصف السيسي بأنه " رائع " وان هناك " كيمياء " خاصة ربطت بينهما، ومن المرجح للغاية في ذلك الوقت أن القاهرة اعتبرت هذه الاجتماعات بادرة لإصلاح العلاقات مع واشنطن عقب فترة اضطراب في العلاقات بينهما .

وأشارت إلى أن فترة اضطراب العلاقات تضمنت الانتفاضة التي أطاحت بديكتاتور هو ( الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ) في العام 2011 ، والفترة القصيرة من الحكم الديمقراطي التي جاءت بالإخوان المسلمين ، ثم الانقلاب العسكري الذي أزاح بالإخوان المسلمين عن الحكم في العام 2013 ومهد الطريق للمزيد من القمع، حسبما قالت الصحيفة.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والكونغرس عملا على إعادة تقييم العلاقات مع مصر بعد أن قام السيسي بقمع الإسلاميين بما في ذلك قيامه بمذبحة للمتظاهرين عام 2013 قتل خلالها أكثر من 800 متظاهر، في إشارة إلى فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس آب من العام 2013.

وأوضحت أن إدارة أوباما لكي تسجل انزعاجها بشأن تدهور موقف حقوق الإنسان في مصر، قامت بوقف تسليم كمية قليلة من المساعدات العسكرية لمصر، وعطلت آلية تمويل تفضيلية لمصر تسمح للقاهرة بالتقدم بطلبيات عسكرية مرتفعة الثمن على افتراض أن الكونغرس سوف يستمر في تمرير أو الموافقة بشكل دائم على برنامج المساعدات العسكرية لمصر الذي تبلغ كلفته مليارا و300 ألف دولار سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن تكون قائمة المطالب المصرية من واشنطن أكثر طموحا، وأن تجد القاهرة محاورين في واشنطن حيث زار وزير الخارجية المصري واشنطن مؤخرا لوضع ترتيبات زيارة يأمل السيسي أن تتم قريبا، وترغب حكومة السيسي من الإدارة الأمريكية- وفقا للصحيفة- أن يتم تفعيل آلية التمويل التي عطلها أوباما وأن يتم استئناف الشحنات العسكرية المجمدة من جانب الادارة الأمريكية السابقة.

وأشارت الصحيفة إلي أن إدارة ترمب ربما تري في السيسي شريكا مثاليا فى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وبقية المتطرفين الآخرين،كما ان البيت الأبيض يدرس حسبما تردد تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما أن السيسي- الجنرال السابق- قد تعهد بإصلاح الإسلام من داخله عبر " ثورة دينية " من شأنها التخلص من المتطرفين، لكن سياساته التكتيكية شديدة القسوة وتجلب آثارا عكسية .

حكومة السيسي- كما تقول النيويورك تايمز- اضطهدت الإسلاميين وغير الإسلاميين بنفس القدر وبدون مدة زمنية محددة، وتحرشت وشوهت الناشطين فى مجال حقوق الانسان، وجعلت عملهم مستحيلا، كما خنقت ما تبقي من المعارضة السياسية فى البلاد، ففي الأسبوع الماضي قام البرلمان المصري الذي وصفته بأنه متذلل للسيسي- بطرد نائب مرموق انتقد حملة القمع التي تقوم بها الحكومة ضد منظمات المجتمع المدني وهو النائب محمد أنور السادات ابن عم الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتاله الإسلاميون.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: الولايات المتحدة ترغب فى أن تكون قادرة علي العمل مع مصر، والسيد ترمب شجع قادة متوحشين ومعادين للديمقراطية فى الفلبين وتركيا وبالطبع فى روسيا، وإذا فعل ذلك فى مصر فإن هذا سوف يشعل التطرف والاستياء فى أكبر بلدان العالم العربي سكانا.