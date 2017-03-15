الهولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات تؤججها دعوات قومية

أدلى الهولنديون الأربعاء بأصواتهم في انتخابات ينظر إليها على أنها اختبار للمشاعر القومية التي تضخمت بسبب خلاف حاد مع تركيا في الأيام القليلة الماضية.

وهذه هي أول انتخابات من بين ثلاثة تجرى في الاتحاد الأوربي هذا العام، وتسعى خلالها الأحزاب المناهضة للمهاجرين لتحقيق مكاسب كبيرة.

ويتنافس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته (50 عاما) مع حزب الحرية الذي ينتمي إليه خيرت فيلدرز (53 عاما) السياسي المناهض للإسلام وللاتحاد الأوربي على تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وبدأ ما يصل إلى 13 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء البلاد والتي ستغلق أبوابها في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وليس لدى فيلدرز -الذي يدعو إلى وقف هجرة المسلمين إلى هولندا وإغلاق كل المساجد وحظر القرآن الكريم – فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة نظرا لأن الأحزاب المتقدمة استبعدت إمكانية العمل معه لكن فوز حزب الحرية قد يرسل هزات في مختلف أرجاء أوربا.

والانتخابات هي الاختبار الأول للمشاعر المناهضة لحكم المؤسسات في الاتحاد الأوربي وفرص الاتحاد في النجاة بعد الفوز المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المتشكك في الاتحاد، وتصويت بريطانيا لصالح الخروج منه في 2016.

وتختار فرنسا رئيسها الجديد هذا العام كذلك ومن المتوقع أن تصل مارين لوبان اليمينية المتطرفة إلى انتخابات الإعادة المقررة في مايو/أيار المقبل.

وفي سبتمبر/أيلول من المرجح حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشكك في الاتحاد الأوربي والذي انتقد سياسات الهجرة التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل على أول مقاعد له في مجلس النواب.

وفي هولندا أشارت أحدث استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب روته بفارق ثلاث نقاط مئوية على حزب فيلدرز لكن هذه الاستطلاعات لم تأخذ في الاعتبار بالكامل الخلاف الدبلوماسي مع أنقرة بعد أن منعت أمستردام وزيرين تركيين من تنظيم لقاءات جماهيرية للأتراك في هولندا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهولنديين بالتصرف مثل النازيين. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الخلاف ربما يكون قد دعم فرص الاثنين.