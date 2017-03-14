نشطاء: هنتنغتون توقع ظهور أردوغان قبل عشرين عاما

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات للكاتب الأمريكي صامويل هنتنغتون تحدث فيها عن ظهور الرئيس التركي أردوغان قبل 20 عاما.

وجاء إعادة نشر المقتطفات التي تتحدث عن مستقبل تركيا بعد الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية بسبب الأزمة بين تركيا وهولندا وعدد من الدول الأوربية.

وقال هنتنغتون في كتابه "صراع الحضارات" الصادر عام 1996 إن "تركيا لديها التاريخ وعدد السكان والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادي والتماسك الوطني والتقاليد العسكرية والكفاءة لكي تكون دولة مركز. ولكن أتاتورك حرم الجمهورية التركية من أن تخلف الإمبراطورية في هذا الدور وذلك بسبب تحديدها بكل وضوح كمجتمع علماني".

وتساءل هنتنغتون في سياق حديثه عن الدول المرشحة لأن تكون دول مركز للحضارة الإسلامية "ولكن ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها؟"، وأجاب: "عند نقطة ما يمكن أن تكون تركيا مستعدة للتخلي عن دورها المحبط والمهين كمتوسل يستجدي عضوية نادي الغرب، واستئناف دورها التاريخي الأكثر تأثيرا ورقيا كمحاور رئيسي باسم الإسلام".

وقال هنتنغتون في الفصل السابع من كتابه: "من المتصور أن تقلد تركيا جنوب إفريقيا، كأن تتخلى عن العلمانية كشيء غريب عن وجودها كما تخلت جنوب إفريقيا عن الاضطهاد، وبالتالي تحول نفسها من دولة منبوذة في حضارتها إلى دولة زعيمة لها".

وختم هنتنغتون هذا الفصل بقوله: "ولكنها لكي تفعل ذلك لابد لها من أن تتخلى عن تراث أتاتورك وعلى نحو أشمل مما تخلت به روسيا عن تراث لينين، كما عليها أيضا أن تجد زعيما بحجم أتاتورك يجمع بين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء تركيا وتحويلها إلى من دولة ممزقة إلى دولة مركز."