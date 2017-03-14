محادثات السلام السورية تخرج عن مسارها بعد مقاطعة المعارضة

توقفت محادثات السلام السورية التي تدعمها روسيا الثلاثاء حيث قاطعت المعارضة السورية المسلحة جولة ثالثة في كازاخستان.

وأشارت روسيا إلى وجود انقسامات دولية بشأن العملية السياسية ، ، و قالت أن الأسباب التي أوردتها المعارضة للمقاطعة غير مقنعة وإن قرارها كان مفاجئا، ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المحادثات بأنها معقدة للغاية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن وزارة الدفاع تتواصل مع قادة المعارضة السورية الذين قاطعوا المحادثات لإثنائهم عن قرار المقاطعة،

وأبلغ ألكسندر لافرنتيف رئيس الوفد الروسي في آستانا الصحفيين أن غياب المعارضة أمر "محزن" لكن ما زالت هناك "أشياء كثيرة لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها".

وكانت جماعات المعارضة قد أعلنت إنها لن تحضر المحادثات المقرر عقدها اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بسبب ما قالت إنه عدم استعداد روسيا لوقف الضربات الجوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وفشلها في الضغط على الجيش السوري والمقاتلين الذين تدعمهم إيران للالتزام بوقف إطلاق النار.

وتعتبر تركيا أحد أهم الداعمين لجماعات المعارضة التي تقاتل في شمال سوريا وتعاونها حيوي للجهود الدبلوماسية الروسية وساعد في التوصل لوقف لإطلاق النار في ديسمبر/ كانون الأول بعد هزيمة المعارضة في حلب.

وكانت روسيا – أكبر نصير لرئيس النظام السوري بشار الأسد – قد دعت لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن سوريا منذ أن ساعدت قواتها الجوية قوات النظام في السيطرة على شرق حلب في ديسمبر/ كانون الأول في أكبر انتصار له منذ اندلاع الثورة الشعبية ضده.

وسعت أول جولتين من محادثات السلام في آستانة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وهو ما يسلط الضوء على تحسن العلاقات الروسية التركية التي توترت ووصلت إلى نقطة الانهيار بسبب الحرب السورية.