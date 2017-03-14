قوات حفتر تستعيد السيطرة على مناطق واسعة من الهلال النفطي

قال مراسل الجزيرة إن قوات حفتر سيطرت من جديد على مناطق واسعة من الهلال النفطي بليبيا.

وأعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقي ليبيا)، الثلاثاء، بدء عملية عسكرية جوية وبرية وبحرية لاستعادة مينائين نفطيين فقدت السيطرة عليهما قبل عشرة أيام.

وقالت قيادة هذه القوات في بيان إن "المشير أركان حرب خليفة حفتر أصدر الأوامر اليوم لقوات الجيش للتقدم وتحرير الهلال النفطي".

وأضافت أن القوات "تشن الآن هجوما بريا وجويا وبحريا لتطهير منطقة ميناء راس لانوف"، زاعمة أن هناك انهيارا في صفوف قوات "سرايا الدفاع عن بنغازي" والقوات المتحالفة معها.

ولفتت إلى أن "غرفة عمليات تحرير المواني النفطية وغرفة عمليات سرت الكبري تتلقف التعليمات وتباشر فورا في قيادة العمليات العسكرية الواسعة في تلك المنطقة".

وخسرت قوات حفتر مينائي "السدرة" و"رأس لانوف" بمنطقة الهلال النفطي إثر هجوم مفاجئ شنه مقاتلو "سرايا الدفاع عن بنغازي" في 3 مارس/آذار الجاري.

ولاحقاً، أعلنت السرايا أنها سلمت المينائين إلى وحدة من حرس المنشآت النفطية الليبي موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وأن المؤسسة الوطنية للنفط تستطيع مواصلة العمل هناك.

و"سرايا الدفاع عن بنغازي" تضم عدة وحدات عسكرية ومقاتلين من شرقي ليبيا، من بينهم ضباط وجنود في الجيش على رأسهم العميد مصطفى الشركسي، وقادة كتائب من مجلس شورى ثوار بنغازي، وغرفة عمليات ثوار أجدابيا، وقوات إبراهيم جضران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية (من قبيلة المغاربة).

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح بين الأهالي، فضلا عن أزمة سياسية.