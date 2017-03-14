عضو بـ"العفو الرئاسي": لن نفرج عن الإخوان حتى لو لم يمارسوا العنف

قال محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين في مصر إن اللجنة لن تفرج عن أي عضو في جماعة الإخوان.

وأضاف عبد العزيز في حواره مع إحدى الفضائيات المصرية أنهم لن يفرجوا عن أي عضو بالإخوان حتى ولو لم يمارس العنف على حد وصفه.

وتأتي تصريحات عبد العزيز لتتطابق مع تقارير حقوقية تؤكد أن عمليات الاعتقال بحق المعارضين المصريين تطالهم على أساس توجهاتهم السياسية ولا علاقة لها بممارسة العنف أو غيره من الاتهامات التي تلصق بهم.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية".

وتنفي جماعة الإخوان عن نفسها تهمة "الإرهاب"، وتؤكد التزامها بالسلمية في مواجهة ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، بينما يرى آخرون الإطاحة بالأخير "استجابة لاحتجاجات شعبية".‎