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سياسة|مصر

شاهد: مصريون يردّون على وصف لواء انتقاد الغلاء بـ "قلة الحياء"

14/3/2017

رفض شباب مصري وصف لواء عسكري شكوى البعض من غلاء الأسعار بـ "قلة الحياء".

وكان اللواء محمد منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، قد طالب  المصريين بالتضحية من أجل بلادهم، من خلال الجوع وتقليل وجبة العشاء، معتبراً أن الشكوى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلة حياء، حسب تعبيره.

واستغرب اللواء منصور -في فيديو نشره موقع مصر العربية- شكوى المصريين من ارتفاع أسعار الزيت والسكر، قائلاً "أنت لديك خمسة كيلو  سكر أو زيت في النملية (المكان المخصص للتخزين في المطبخ)، فهل يجب أن تكون عشرة كيلوغرامات؟" وأردف قائلاً "هذه قلة حياء ولا تُسمَّى شيئاً آخر".

وتابع قائلاً "هناك من دفعت ابنها (في إشارة لأمهات الشهداء)، فلتدفع أنت جوعاً، وقلة عشاء، هي دفعت ابنها ( أي ضحت به) لكي نعبر، وإلا ما كانت مصر موجودة، فلتختاروا واحداً من الاثنين"!!.

وسجلت أسعار بعض السلع والخدمات في مصر، ارتفاعاً متبايناً، وصل إلى 95% في فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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