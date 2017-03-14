شاهد: مصريون يبيعون مخلفاتهم المنزلية من أجل المال

استجاب سكان بالعاصمة المصرية القاهرة لفكرة الحصول على أموال في مقابل قمامتهم التي يمكن إعادة تدويرها.

وتأتي الخطوة في إطار جهود لتنظيف شوارع المدينة والحد من أكوام النفايات الهائلة بالمدينة التي يبلغ تعدادها 22 مليون نسمه.

وبدأ منفذان في حي مصر الجديدة بالقاهرة في شراء علب الكانز والزجاج والورق وأنواع مختلفة من البلاستيك من الجمهور الأسبوع الماضي.

وكانت الاستجابة مذهلة حيث تطوع الأطفال للتخلص من المخلفات المنزلية وكسب مصروف جيب إضافي.

ويقف وراء الفكرة نائبان بمجلس النواب المصري وقد أطلقا مبادرات مماثلة في مدن أخرى على نطاق أصغر.

ويقوم المنفذان بضغط المواد الصلبة وبيعها للمصانع لإعادة استخدامها.

وأسعار كل مادة قابلة لإعادة التدوير معروضة على لافتة خضراء كبيرة على واجهة المنفذين ويصل الكيلو جرام من علب الكانز تسعة جنيهات مصرية (0.5011 من الدولار) وكيلو الورق المقوى جنيه واحد.

ورغم الأسعار المنخفضة فإن الحافز المالي جدير بالاهتمام لدى الكثيرين في مصر.

ومع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة منذ أن قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني يكابد الكثير من الأشخاص لسد احتياجاتهم ويبحثون عن وسائل لكسب أي أموال إضافية ولو كانت قليلة.

وقال المحافظ إن الحكومة ستعمل على تقييم مدى نجاح المشروع خلال الأشهر القادمة بهدف إقامة منافذ مماثلة في أنحاء العاصمة.