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سياسة|مصر

شاهد: لحظات مؤثرة أثناء خروج معتقلين من سجون بمصر

14/3/2017

لحظات مؤثرة شهدتها بوابة مجمع سجون طرة عقب خروج 203 من المعتقلين السياسيين.

وبدأت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، عصر الثلاثاء، إطلاق سراح 203 سجناء بموجب قائمة عفو ثانية أصدرتها الرئاسة يوم الاثنين.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والتجمهر في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق) في أكتوبر/تشرين أول الماضي".

ولم تتضح هوية الشباب المعفى عنهم أو انتماءاتهم، إلا أن أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، قال في تصريحات تليفزيونية إنه لا وجود لأي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في تلك القوائم حتى الذين لم يمارسوا العنف بحسب وصفه.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، بينهم الناشطة يسرا الخطيب، والإعلامي إسلام البحيري الذي كان مدانًا بتهمة "ازدراء الأديان"، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية، قبل أن تعلن عن قائمة ثالثة منتظرة أيضًا.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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