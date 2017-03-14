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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به لحمله سكينا

14/3/2017

وثقت لقطات تلفزيونية لحظات مروعة لقتل الشرطة الأمريكية لأب لديه ستة أطفال للاشتباه في حمله سكينا لدى توقيفه.

وأفادت تقارير إخبارية أمريكية أن القتيل هو مايكل أنتوني بيريز، ولقي حتفه لدى رفضه الخروج من سيارته في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت إدارة شرطة المدينة أن عناصرها أوقفوا السيارة لوجود كسر في المصابيح الخلفية وطلبوا من السائق التوقف، وهو ما فعله إلا أنه رفض الخروج من السيارة.

واستعانت الشرطة بقوات المطافئ التي استخدمت خراطيم المياه لإجبار المشتبه به على الخروج من حافلته الصغيرة، ما دفعه للخروج من النافذة الأمامية.

وفور خروج المشتبه به الذي كان نصف عار، سقطت منه سكين كان يحملها في جيبه، لتطلق عليه الشرطة الرصاص وترديه قتيلا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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