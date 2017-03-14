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سياسة|مصر

شاهد: إصابة نحو ألفي طالب مصري بتسمم غذائي

14/3/2017

أصيب نحو ألفي تلميذ بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات مدرسية في ثماني مدارس بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وشهدت مدارس محافظة سوهاج، حالة من الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور، عقب إصابة أكثر من 1900 من تلاميذ 8 مدارس في مركزي ساقلته وأخميم، بحالات إعياء شديدة وآلام في المعدة بعد تناولهم الوجبات المدرسية، وذلك وفقًا لما أعلنته غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بسوهاج.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تسمم عدد من التلاميذ في مدارس مختلفة بسوهاج وبنى سويف والمنيا وأسيوط.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية بيانا قالت فيه إن "جميع الحالات تراوحت إصابتها ما بين مغص وقيء وأخرى حالات فزع وهلع".

وتقع المدارس الثماني في نطاق مركز أخميم الذي يبعد بنحو 500 كيلومتر جنوبي القاهرة.

وأورد البيان أن المصابين نقلوا إلى عدة مستشفيات بمحافظة سوهاج وخرج معظمهم بعد تلقيهم العلاج.

وذكر البيان أن 145 تلميذا لا يزالون في المستشفيات.

وأضاف أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج إلى "الدرجة القصوى" ودفعت بخمسين سيارة إسعاف لنقل التلاميذ المصابين.

وشهدت مدارس مصرية حوادث مماثلة من قبل كان آخرها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه في إصابة 139 تلميذا بمدرسة في محافظة البحيرة بتسمم غذائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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