روسيا تنفي أي وجود لوحداتها العسكرية بمصر

أكدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء عدم وجود أي وحدات عسكرية لها في مصر.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ما تردد من أنباء عن وجود قوات روسية خاصة في مصر بأنه مجرد شائعات، جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ظهر الثلاثاء.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصادر أمريكية ومصرية ودبلوماسية قولها إن روسيا نشرت فيما يبدو قوات خاصة في قاعدة جوية غربي مصر قرب الحدود مع ليبيا في الأيام الأخيرة.

وأن تلك المصادر أوضحت أن أي نشر لقوات روسية من هذا القبيل قد يكون في إطار محاولة دعم القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الذي تعرض لانتكاسة عندما هاجمت سرايا الدفاع عن بنغازي قواته يوم الثالث من مارس/آذار عند موانئ النفط الخاضعة لسيطرته.

وذكرت رويترز في تقريرها أن تلك الخطوة من شأنها زيادة المخاوف الأمريكية بشأن دور موسكو المتنامي في ليبيا.