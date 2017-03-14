تركيا تعلق العلاقات الدبلوماسية على المستويات العليا مع هولندا

أعلنت تركيا الاثنين تعليق العلاقات الدبلوماسية على المستويات العليا مع هولندا .

ويأتي القرار التركي بعد أن منعت السلطات الهولندية وزراء أتراك من التحدث في تجمعات لأتراك مغتربين وهو ما يعمق الخلاف بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي وكبير المتحدثين باسم الحكومة أيضا إن أنقرة ربما تعيد تقييم اتفاقها مع الاتحاد الأوربي بشأن وقف تدفق المهاجرين من الشواطئ التركية إلى أوربا.

وأبلغ قورتولموش مؤتمرا صحفيا "إننا نفعل بالضبط ما فعلوه بنا، نحن لن نسمح لطائرات تقل دبلوماسيين أو مبعوثين هولنديين بالهبوط في تركيا أو استخدام مجالنا الجوي، أولئك المسؤولون عن هذه الأزمة عليهم أن يعالجوها."

وفي وقت سابق اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة الهولندية بالتصرف مثل "فلول النازيين" لمنعها وزراء أتراك من الحديث أمام أتراك مغتربين لحشد أصواتهم

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