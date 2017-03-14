اتهام فرانسوا فيون رسميا بالاختلاس

وجّه قضاة التحقيق بفرنسا، اتهاما رسميا لمرشح اليمين للانتخابات المقررة ربيع العام الجاري، فرانسوا فيون، في قضية "الوظائف الوهمية" لعائلته.

وفي الأصل، كان من المقرر، وفق ما أعلنه المرشح الرئاسي في الأول من مارس/ آذار الجاري، أن يمثل غدا الأربعاء أمام قضاة التحقيق، قبل أن يتم تغيير الموعد إلى اليوم.

ووفق محامي فيون، فإن تقديم الموعد يعود إلى رغبة العدالة في أن تعقد جلسة الاستماع في ظروف هادئة.

ووجّهت للمرشح تهم "اختلاس أموال عامة"، "والتواطؤ والتستّر على إساءة استخدام ممتلكات أصول شركة، والإخلال بالالتزامات في التصريح الذي قدّمه إلى الهيئة العليا للشفافية حول الحياة العامة".

وسبق لـ "فيون" أن صرح بأن توجيه الاتهام له لن يقوّض ترشحه للرئاسة المقررة انتخاباتها في 23 أبريل/ نيسان المقبل.

ويواجه مرشح اليمين سلسلة من الفضائح التي لاحقته وعائلته على خلفية انفجار فضيحة "الوظائف الوهمية"، وخلقت أزمة في تياره، إثر تواتر الدعوات إلى انسحابه من السباق الرئاسي.

ففي 25 يناير/ كانون ثاني الماضي، فتحت النيابة تحقيقاً أولياً بحق زوجته بينيلوب فيون على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانار أونشيني" المحلية، أشارت فيه أنها "تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال ثماني سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة لزوجها على الورق ".

كما ذكرت تقارير إعلامية محلية سابقًا، أن ابنته ماري" وابنه "تشارلز"، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما "مستشارين" لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة.