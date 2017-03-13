وفاة معتقلين اثنين نتيجة الإهمال الطبي في السجون المصرية

لقي المعتقل المصري أحمد عبد اللطيف أبو المعاطي مصرعه إثر تعرضه للإهمال الطبي من قبل إدارة سجن المنصورة العمومي.

وكان أبو المعاطي قد أصيب بجلطتين ورفضت إدارة سجن المنصورة نقله إلى المستشفى فتدهورت حالته الصحية حتى توفي صباح الاثنين.

واعتقل أبو المعاطي من منزله في يونيو/حزيران عام 2016 وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إفساد احتفالات ذكرى الثلاثين من يونيو".

وفي محافظة البحيرة توفي المهندس سعيد السيد علي نتيجة الإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية بمقر احتجازه بمركز شرطة المحور.

وقالت أسرة السيد إنه تم اعتقاله وخمسة آخرين من منطقة كفر طهرمس بالجيزة ولفقت لهم تهما بتشكيل مجموعات للتغلغل داخل نقابة المهنيين بحسب وصف الأسرة.

وكان تقرير لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تحت عنوان ""حصاد القهر" في شهر فبراير/شباط الماضي، قد وثق 107 حالات قتل خارج إطار القانون، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز والباقي في استهداف عنيف وتصفيات جسدية.