شاهد: قصيدة تتسبب في اعتقال الأمن المصري لأسرة مؤلفها

قال الشاعر المصري غازي سامي محمود والمعروف باسم "شاعر الغربة" إنه سيسلم نفسه للشرطة بعد أن اعتقلت أجهزة الأمن أخيه.

وكتب غازي على صفحته على موقع فيسبوك "أنا مطلوب القبض عليه ليه مش عارف مش متخيل إنى في يوم وليله أصبح مطارد ومطلوب أمنيا عشان فيديو ولا قصيده".

ونشر غازي عددا من القصائد على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع المعيشية في مصر.

وأضاف في أخر تدوينة على صفحته "راحو لاختى بيتها وقبضوا على أخويا مافيش قدامى غير إنى أسلم نفسى عشان أخويا مالوش ذنب ولا أنا كمان أذنبت في شئ إلا إذا اعتبرنا إن رأيي ذنب ".

وأوضح غازي إنه سيسلم نفسه لشرطة مدينة السادات.

وقال غازي"كان نفسى أحضن بنتى اللى لسه ماشافتش شكل الدنيا أيه كان نفسى أعملها سبوع كان نفسى أوى"

ووجه رسالة إلى أمه وزوجته قائلا "قولوا لأمى ماتخافش وماتبكيش قولوا لمراتى معلش ماكنتش أقصد أبهدلكم معى سلمولى أوى على بنتى اللى لسه مافتحتش عنيها كان نفسى افرح بيها . الحمد لله السلام عليكم".