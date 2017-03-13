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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: شرطي أمريكي يضرب بوحشية مشتبها به

13/3/2017

أظهرت لقطات صادمة نشرتها وسائل إعلام أمريكية شرطيا يضرب مشتبها به بصورة عنيفة رغم استسلامه وعدم مقاومته.

ووثقت اللقطات الشرطي الذي يملأ الوشم يديه وهو يهدد شهود عيان في موقع الحادث بعد اعتدائه العنيف على المشتبه به في بلدة فاليجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت تقارير إخبارية عن شهود عيان أن الشرطي طارد المشتبه به لدقائق قبل أن يتوقف المشتبه به عن الركض وينزل على ركبتيه مستسلما، إلا أن الشرطي باغته بضربات على وجهه ورأسه بصورة عنيفة.

وتظهر اللقطات سحب الشرطي لسلاحه وتهديده شهود عيان في موقع الحادث عند محاولتهم تصوير الواقعة.

وقالت شرطة فاليجو إن الشؤون الداخلية تجري تحقيقا في الواقعة وملابسات القبض على المتهم واستخدامه للقوة ضد المشتبه به.

وأضافت الشرطة أن الشرطي أصيب بجروح خلال عملية القبض، بينما يقبع المشتبه به في الحجز بتهمة مقاومة الاعتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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