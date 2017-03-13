شاهد: امرأة تطارد المتحدث باسم البيت الأبيض في متجر بواشنطن

طاردت امرأة أمريكية من أصول هندية المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إحدى متاجر "آبل" بواشنطن.

المرأة التي تعرفت على شخصية شون تدعى شري شوهان "33 عاما" ظلت تطارده أثناء تسوقه داخل المتجر وسألته: " كيف تشعر وأنت تعمل لدى فاشي ؟" في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ورد عليها سبايسر قائلا:" إنه بلد عظيم الذي يسمح بتواجدك فيه".

ونشرت شوهان الفيديو على حسابها بموقع التغريد المصغر " تويتر" وشاهده مئات الآلاف منذ نشره السبت الماضي.

وهوجمت المرأة على الإنترنت ووصف مغردون تصرفها بـ "غير المهذب".

وأظهر الفيديو المرأة وهي تطارد شون وتسأله "هل ساعدت الروس أيضا؟ هل أنت مجرم بالخيانة كذلك؟". وتجاهل المتحدث باسم البيت الأبيض الرد على سؤالها.

وردت شوهان على منتقدي تصرفها قائلة: "لدي مشاعر واضحة تجاه الرجل الذي يتحدث باسم الفاشي. ولقد عبرت عنها".