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سياسة

رضوان: حماس ترفض ضم أراضي في سيناء لغزة

13/3/2017

أكد القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان رفض الحركة مجددا بضم أراضي في سيناء المصرية إلى قطاع غزة بديلا عن أراضي فلسطينية أخرى.

وقال رضوان، خلال ندوة تحت عنوان "غزة بين الدولة والتدويل"، إن الحركة ترفض إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض إلا أرض فلسطين التاريخية.

وأضاف القيادي في حماس أن عدم الاعتراض على إقامة دولة على حدود 1967 لا يعني التفريط في أرض فلسطين التاريخية.

وتابع أنه لا يمكن التنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس تتمسك بتحرير كامل التراب الفلسطيني وتحرير الأقصى وتحرير الأسرى وحق العودة.

وأكد رضوان تمسك الحركة بالمقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي تعد أقصر الطرق لتحرير الأرض، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولغة البندقية.

وقال رضوان إن الحركة ترفض العودة إلى مربع المفاوضات "العبثية" مع إسرائيل لأنها جملت الاحتلال ووفرت الغطاء لجرائمه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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