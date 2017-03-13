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سياسة

تركيا تلوح بورقة المهاجرين في وجه أوربا

تركيا تلوح بورقة المهاجرين في وجه أوربا
تركيا تلوح بورقة المهاجرين في وجه أوربا
13/3/2017

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير تركي قوله إنه ينبغي لتركيا أن تعيد النظر في جزء من اتفاقها لمنع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوربي.

ويأتي تصريح الوزير التركي في ظل خلاف متزايد بين الجانبين حول حظر على الخطب السياسية للوزراء الأتراك أثناء وجودهم في أوربا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوربي قوله إن الجزء المتعلق بالمرور البري في اتفاق المهاجرين المبرم بين تركيا وأوربا يجب إعادة النظر فيه، في إشارة فيما يبدو إلى اتفاق أنقرة مع بروكسل على وقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد.

ومن المتوقع أن يدرس مجلس الوزراء التركي اليوم فرض عقوبات على هولندا وسط نزاع متزايد مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي حول حظر يمنع الوزراء الأتراك من إلقاء خطب في فعاليات سياسية في روتردام، وقال جليك إن من المرجح أن يتخذ المجلس إجراءات عقابية.

المصدر : رويترز
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