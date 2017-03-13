تركيا تلوح بورقة المهاجرين في وجه أوربا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير تركي قوله إنه ينبغي لتركيا أن تعيد النظر في جزء من اتفاقها لمنع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوربي.

ويأتي تصريح الوزير التركي في ظل خلاف متزايد بين الجانبين حول حظر على الخطب السياسية للوزراء الأتراك أثناء وجودهم في أوربا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوربي قوله إن الجزء المتعلق بالمرور البري في اتفاق المهاجرين المبرم بين تركيا وأوربا يجب إعادة النظر فيه، في إشارة فيما يبدو إلى اتفاق أنقرة مع بروكسل على وقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد.

ومن المتوقع أن يدرس مجلس الوزراء التركي اليوم فرض عقوبات على هولندا وسط نزاع متزايد مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي حول حظر يمنع الوزراء الأتراك من إلقاء خطب في فعاليات سياسية في روتردام، وقال جليك إن من المرجح أن يتخذ المجلس إجراءات عقابية.