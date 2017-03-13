"الجزيرة مباشر" تنشر مكالمات بين أسر مصرية وخاطفي ذويهم في ليبيا

حصلت "الجزيرة مباشر" على تسجيلات لاتصالات هاتفية بين أسر مصرية وخاطفي ذويهم في ليبيا.

واستغاثت أسر العمال المصريين المختطفين في ليبيا بوزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المصرية لإنقاذ أبنائهم المختطفين في ليبيا.

وفي التسجيلات الصوتية تتوسل أسر مصرية الخاطفين عدم تعذيب ذويهم وإمهالهم مهلة من الوقت لتدبير الأموال المطلوبة "الفدية".

وقالت أسر المختطفين للجزيرة مباشر إن الخاطفين يعذبون ذويهم ويرسلون لهم صورا لأبنائهم تظهر تعرضهم لتعذيب وحشي.

وأكد أهالي المختطفين أنهم يتعرضون لابتزاز من الخاطفين لإرسال أموال طائلة للإفراج عن ذويهم، مؤكدين أن الخاطفين "نكثوا بعهدهم من قبل وحصلوا على أموال ولم يفرجوا عن المخطوفين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمال مصريين مختطفين في ليبيا تظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسادهم.

وتظهر الصور التي تلقتها أسر العمال المصريين من المختطفين عبر "واتساب" الضحايا عرايا مكبلين بسلاسل حديدية وعلى أجسادهم آثار جلد وتعذيب وحشي.