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سياسة|مصر

الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

مبارك داخل القفص خلال إحدى جلسات محاكمته
مبارك داخل القفص خلال إحدى جلسات محاكمته
13/3/2017

قال محام ومصادر قضائية إن النيابة العامة في مصر قررت اليوم (الاثنين) الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان الرئيس المخلوع محتجزا في مستشفى عسكري وذلك، ويأتي الإفراج عنه بعد أيام من صدور حكم نهائي ببراءته في القضية المعروفة بقضية قتل المتظاهرين.

وقال فريد الديب محامي مبارك لرويترز إن المخلوع، الذي أطيح به في ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011، سيعود إل منزله في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

وردا على سؤال حول هل سيعود مبارك لمنزله اليوم (الاثنين) قال الديب إنه سيعود لبيته غدا أو بعد غد.

المصدر : رويترز
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