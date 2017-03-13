استشهاد فلسطيني بالرصاص في القدس بزعم طعنه جنديين

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي بزعم طعنه جنديين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقع الحادث في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة على الرغم من الانتشار الأمني المكثف في المنطقة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن الشاب -وهو من حي جبل المكبر- طعن الجنديين داخل موقع للمراقبة بعد عراك بالأيدي ثم أطلقا النار عليه.

والشهيد هو شاب من سكان القدس عمره 25 عاما، ووصل إلى مكان الحادث بسيارته وتركها قرب باب الأسباط.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن المهاجم الذي كان مسلحا بسكين تتبع شرطيين في ساعة مبكرة من الصباح إلى مركز شرطة قرب باب الأسباط عند أسوار البلدة القديمة وطعنهما فأصيبا بجروح طفيفة.

وأضاف أن أحد الشرطيين قتل المهاجم بالرصاص بعد عراك وأن القتيل من القدس الشرقية.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2015 انطلقت موجة من الهجمات التي ينفذها فلسطينيون في الشوارع وتشمل عمليات دهس وطعن وإطلاق نار وتراجعت منذ ذلك الحين لكنها لم تتوقف.