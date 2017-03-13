أوكسفورد تحذر من رحيل أساتذتها

حذرت جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة من رحيل أساتذتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وقال عمداء كليات جامعة أوكسفورد أقدم الجامعات البريطانية إن بريطانيا يجب أن تضمن حقوق مواطني الاتحاد الأوربي بعد خروجها منه وإلا سيلحق ضرر هائل بالجامعة العريقة بسبب رحيل بعض أساتذتها.

ويصوت البرلمان البريطاني بشأن إلزام البلاد بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوربي قبل اتخاذ قرار تفعيل مادة مفاوضات الخروج من التكتل.

وقال عمداء كليات أوكسفورد وعددها 35 كلية إن زملاءهم من دول الاتحاد الأوربي قلقون لرفض الحكومة ضمان وضعهم وإن بعضهم يجري ترتيبات للرحيل.

وأضاف العمداء في خطاب إلى صحيفة التايمز "إذا فقدوا حقهم في العمل هنا فإن ضررا هائلا سيلحق بجامعتنا مما ستكون له تبعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالنظر إلى دورنا في مجال الأبحاث."

وتأسست جامعة أوكسفورد قبل أكثر من 900 سنة وتخرج منها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون ووزير المالية فيليب هاموند. ونفت الجامعة الشهر الماضي تفكيرها في افتتاح فرع في فرنسا ردا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.