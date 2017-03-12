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سياسة|إثيوبيا

مقتل العشرات أثناء بحثهم عن الطعام في مستودع للقمامة

مستودع للقمامة
مستودع للقمامة
12/3/2017

أدى انهيار أرضي في مستودع ضخم للقمامة على أطراف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى مقتل 35 شخصًا.

وقال مسؤول إثيوبي (الأحد) كانوا ينقبون في القمامة عن طعام وأشياء أخرى.

ويعتمد مئات الأشخاص على مستودع ريبي الذي أنشئ قبل 50 عاما وهو الموقع الوحيد في المدينة لتصريف النفايات، للبقاء على قيد الحياة.

وينقب هؤلاء الأشخاص بين القمامة بحثا عن طعام وأشياء يمكن بيعها مثل المواد المعدنية التي يمكن إعادة تدويرها.

وقالت متحدثة باسم السلطة المحلية "نفتش الموقع بحثا عن ضحايا منذ وقوع انهيار أرضي بشكل عارض في الساعة الثامنة مساء السبت، تم انتشال جثث 35 ضحية حتى الآن في حين تم انتشال شخصين على قيد الحياة".

وأضافت أن 28 شخصا أصيبوا منهم اثنان في حالة خطيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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