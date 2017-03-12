مقتل العشرات أثناء بحثهم عن الطعام في مستودع للقمامة

أدى انهيار أرضي في مستودع ضخم للقمامة على أطراف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى مقتل 35 شخصًا.

وقال مسؤول إثيوبي (الأحد) كانوا ينقبون في القمامة عن طعام وأشياء أخرى.

ويعتمد مئات الأشخاص على مستودع ريبي الذي أنشئ قبل 50 عاما وهو الموقع الوحيد في المدينة لتصريف النفايات، للبقاء على قيد الحياة.

وينقب هؤلاء الأشخاص بين القمامة بحثا عن طعام وأشياء يمكن بيعها مثل المواد المعدنية التي يمكن إعادة تدويرها.

وقالت متحدثة باسم السلطة المحلية "نفتش الموقع بحثا عن ضحايا منذ وقوع انهيار أرضي بشكل عارض في الساعة الثامنة مساء السبت، تم انتشال جثث 35 ضحية حتى الآن في حين تم انتشال شخصين على قيد الحياة".

وأضافت أن 28 شخصا أصيبوا منهم اثنان في حالة خطيرة.