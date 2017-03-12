شاهد: هولندا تطرد وزيرة تركية وأنقرة تتوعد بردٍّ قاسٍ

منعت الشرطة الهولندية وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا من دخول قنصلية تركيا في روتردام ورافقتها حتى الحدود الهولندية.

وكانت الوزيرة في ألمانيا لحضور اجتماعات منفصلة ثم قررت التوجه برا إلى هولندا، لحضور تجمع للأتراك الداعمين لتعديلات دستورية ستطرح في تركيا الشهر المقبل.

وقالت فاطمة بتول، على حسابها على تويتر إنها في طريقها إلى ألمانيا وسط حراسة الشرطة الهولندية.

وأضافت: "يتعين على العالم أن يتخذ موقفا باسم الديمقراطية ضد هذا العمل الفاشي! هذا التصرف ضد وزيرة لا يمكن قبوله على الإطلاق".

في المقابل، أكد رئيس بلدية روتردام أن الشرطة رافقتها إلى الحدود الألمانية.

وردّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في بيان بالقول إن بلاده سترد "بأقسى الطرق" على الإجراءات الهولندية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من يوم من منع طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من الهبوط في هولندا لحضور تجمع مؤيد للتعديلات الدستورية في بلاده.

وقالت الحكومة الهولندية، التي تتجه لخسارة كبيرة لصالح حزب "الحرية" الذي يترأسه السياسي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز في انتخابات الأسبوع الجاري، إنها تعتبر هذه الزيارات غير مرغوب فيها وإنه "لا يمكن لهولندا التعاون مع الحملات السياسية العامة للوزراء الأتراك في هولندا".

وقالت الحكومة إن زيارات من هذا القبيل من شأنها أن تصدر الانقسامات إلى الأقلية التركية في هولندا التي تضم مؤيدين ومعارضين لأردوغان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها لا تريد عودة السفير الهولندي لدى أنقرة من عطلة "لبعض الوقت".

كما أغلقت السلطات التركية السفارة الهولندية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول ردا على ما قامت به سلطات هولندا، بينما تجمع مئات المتظاهرين الأتراك هناك احتجاجا على التحركات الهولندية.

