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سياسة

شاهد: رفع العلم التركي على القنصلية الهولندية في إسطنبول

12/3/2017

رُفع العلم التركي على القنصلية الهولندية في إسطنبول وسط أزمة دبلوماسية بين أنقرة وأمستردام بعد منع الأخيرة تجمعات للأتراك لديها.

وأظهرت لقطات صورت من محيط القنصلية الهولندية وجود العلم التركي لفترة وجيزة أعلى القنصلية قبل أن تتم إزالته ويُرفع العلم الهولندي من جديد، بينما تظاهر عدد من المحتجين الأتراك أمام القنصلية الهولندية.

ولم يتضح حتى الآن من هو الشخص الذي أنزل علم هولندا ورفع العلم التركي.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الخلافات بين تركيا وهولندا بعد منع وزيرين تركيين من الحديث أمام تجمعات للجالية التركية في هولندا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هولندا ستدفع ثمن الإضرار بالعلاقات التركية الهولندية، ووصف الحكومة الهولندية بأنها "فلول نازيين وفاشيين"، بينما قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن بلاده سترد "بأقسى الوسائل" على الإجراءات الهولندية.

وكانت تركيا قد أرسلت وزير خارجيتها السبت إلى هولندا لعقد لقاء جماهيري مع المهاجرين الأتراك الهولنديين دعما لحملة ترويج لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء لمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة، لكن هولندا رفضت منح طائرة الوزير الإذن بالهبوط.

وفي وقت لاحق من ذات اليوم وصلت وزيرة الأسرة التركية من ألمانيا وحاولت مخاطبة حشد كبير في روتردام فأوقفتها الشرطة الهولندية وأعلنتها شخصا غير مرغوب فيه واقتادتها للحدود الألمانية.

وفي الساعات الأولى من الصباح فرقت الشرطة الهولندية آلاف المتظاهرين المؤيدين لأردوغان تظاهروا رافعين الأعلام التركية أمام القنصلية التركية في روتردام مستخدمة الكلاب البوليسية ومدافع المياه، كما اعتدت على عدد منهم بالضرب بالهراوات.

من جانبه قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأحد إنه يريد تهدئة الأزمة الدبلوماسية مع تركيا.

وأضاف روته أنه سيفعل كل شيء لنزع فتيل المواجهة الدبلوماسية مع تركيا والتي وصفها بأسوأ أزمة تشهدها بلاده في سنوات.

ويواجه روته منافسة شرسة في انتخابات تُجرى الأربعاء مع السياسي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز.

ويعيش نحو 500 ألف مهاجر تركي وأبناؤهم في هولندا وأغلبهم يحمل جنسية مزدوجة ويحق له التصويت في البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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