البث الحي
سياسة|الأردن

شاهد: رسالة مؤثرة للدقامسة عن فلسطين بعد إطلاق سراحه

12/3/2017

قال الجندي الأردني أحمد الدقامسة إن التطبيع وحل الدولتين كذبتان لا يمكن تصديقهما.

وأضاف الجندي الذي أطلق سراحه اليوم (الأحد) بعد إنهاء حكم بالسجن المؤبد لقتله إسرائيليات عام 1997:" أحب أوجه رسالة للشعب الأردني. لا تصدقوا كذبة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا تصدقوا كذبة حل الدولتين".

وتابع الدقامسة: "فلسطين واحدة من البحر إلى النهر، زوروا أسماء المدن وللأسف أن كثيرا من العرب والمسلمين يتبجحوا ويقولوا دولة إسرائيل. لا يمكن أن يكون هناك دولة إسرائيل".

ووجه الجندي الأردني الشكر لكل من وقف معه وخص بالشكر ثلاث نساء هن والدته وزوجته وابنته الصغرى التي كان عمرها شهر واحد عندما تم اعتقاله والآن تنتظر مولودها بعد الزواج".

وأطلقت السلطات الأردنية اليوم سراح الدقامسة بعد أن أنهى حكما بالسجن المؤبد لقتله إسرائيليات عام 1997.

وقال مراسل الجزيرة في عمّان إن السلطات الأردنية أطلقت سراح الدقامسة الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية وإنه توجه إلى قريته إبدر التابعة لمحافظة إربد.

ونقل المراسل عن شهود عيان في قرية الدقامسة أن حالة من الفرح عمت القرية رغم وصول الدقامسة إليها في وقت متأخر، وأن السيارات جابت القرية مطلقة أبواقها ابتهاجا بإطلاق سراحه.

وكان الدقامسة قد قتل سبع طالبات إسرائيليات في إطلاق نار عام 1997 "بجزيرة السلام" حيث كان يعمل هناك، بينما أصيبت طالبات أخريات في الهجوم، الذي جاء بعد ثلاث سنوات من توقيع معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل.

وقضت محكمة عسكرية بالسجن المؤبد على الدقامسة، الذي قال أثناء محاكمته إنه أطلق الرصاص على الطالبات الإسرائيليات لأنهن سخرن منه أثناء تأديته الصلاة.

وشغلت قضية الدقامسة الرأي العام الأردني طوال سنوات، وينظر إليه أردنيون كثر باعتباره بطلا. وفي العام 2009 رفعت 70 شخصية مذكرة لملك الأردن تطالبه بإصدار عفو خاص عن الدقامسة، كما نظمت قوى المعارضة الأردنية في السنوات الماضية عشرات الفعاليات التضامنية مع الدقامسة.

كما ضغط نواب أردنيون من أجل إطلاق سراح الدقامسة قبل مرور هذه المدة.

وفي العام 2011، استدعت إسرائيل السفير الاردني لديها للتعبير عن غضبها بعد مطالبة وزير العدل في المملكة ذلك الوقت بالإفراج عن الدقامسة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)