شاهد: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تغادر قصر الرئاسة

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن رئيسة البلاد التي أقالتها المحكمة الدستورية بسبب فضيحة فساد، غادرت اليوم القصر الرئاسي.

وقالت الوكالة إن بارك غيون غادرت القصر الرئاسي متوجهة إلى منزلها الخاص في جنوب العاصمة سول حيث تجمع مئات من أنصارها للاحتجاج على قرار المحكمة.

وتتركز فضيحة الفساد المدوية التي أقليت بارك بسببها، على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.

واعتذرت الرئيسة المقالة مرارا عن الفضيحة إلا أنها نفت أي سلوك خاطئ وقالت "لم أسع أبدا إلى أي مكاسب شخصية أو لاستغلال منصبي كرئيسة للبلاد".

وبارك (65 عاما) ابنة العسكري بارك تشونغ-هي، وهي أول إمرأة تنتخب رئيسة للبلاد في عام 2012، وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.