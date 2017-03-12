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سياسة|مصر

شاهد: بكاء مذيع الجزيرة مباشر بعد اتصال من والدة مختطف مصري في ليبيا

12/3/2017

استغاثت أسر العمال المصريين المختطفين في ليبيا بوزارة الخارجية والأجهزة الأمنية لإنقاذ أبنائهم المختطفين في ليبيا.

وقالت أسر المختطفين للجزيرة مباشر إن الخاطفين يعذبون ذويهم ويرسلون لهم صورا لأبنائهم تظهر تعرضهم لتعذيب وحشي.

وفي مداخلة مُبكية ناشدت أم المختطف محمد صلاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل لإنقاذ ابنها.

وقالت والدة المختطف للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر (الأحد) إنها لم تر ابنها منذ ثلاثة أشهر وإنه يتعرض للتعذيب حاليا".

وأضافت في مداخلتها التي أبكت مذيع الجزيرة مباشر :" أقول للرئيس السيسي لو أن ابنى وجد عملا في مصر ما كان سافر إلى ليبيا" مطالبة إياه بالتدخل لإنقاذه "أسوة بالأقباط المصريين الذين سبق اختطافهم في ليبيا وتدخل لإنقاذهم".

وتقول أسر المختطفين إنها تتعرض لابتزاز من الخاطفين لإرسال أموال طائلة للإفراج عن ذويهم، مؤكدة أن الخاطفين "نكثوا بعهدهم من قبل وحصلوا على أموال ولم يفرجوا عن المخطوفين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمال مصريين مختطفين في ليبيا تظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسادهم.

وتظهر الصور التي تلقتها أسر العمال المصريين من المختطفين عبر "واتساب" الضحايا عرايا مكبلين بسلاسل حديدية وعلى أجسادهم آثار جلد وتعذيب وحشي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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