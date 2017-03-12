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سياسة

شاهد: الشرطة الهولندية تستخدم الكلاب في تفريق متظاهرين أتراك

12/3/2017

اعتدت الشرطة الهولندية بالضرب واستخدمت الكلاب البوليسية لتفريق متظاهرين أتراك في محيط القنصلية التركية في روتردام.

واستخدمت الشرطة الهراوات ومدافع المياه والكلاب البوليسية لتفريق المتظاهرين الذين رفع بعضهم الأعلام التركية، وطالبوا برؤية وزيرة الأسرة فاطمة بتول صيان قايا التي منعتها الشرطة الهولندية من الحديث أمام تجمع للأتراك في قنصلية بلادهم في روتردام.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام القنصلية للتعبير عن دعمهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأييدا لتعديلات دستورية من المقرر طرحها للاستفتاء في تركيا الشهر المقبل.

وتزايدت أعداد المتظاهرين بعد منع السلطات الهولندية فاطمة بتول من دخول القنصلية ومطالبتها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وكانت قايا قد وصلت إلى مدينة روتردام قادمة بالسيارة من ألمانيا بعد رفض السلطات الهولندية السماح لطائرة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بالهبوط في هولندا في وقت سابق من يوم السبت.

وردّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في بيان بالقول إن بلاده سترد "بأقسى الطرق" على الإجراءات الهولندية.

وقالت الحكومة الهولندية، التي تتجه لخسارة كبيرة لصالح حزب "الحرية الذي يقوده السياسي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز في انتخابات الأسبوع الجاري، إنها تعتبر هذه الزيارات غير مرغوب فيها وإنه "لا يمكن لهولندا التعاون مع الحملات السياسية العامة للوزراء الأتراك في هولندا".

وقالت الحكومة إن زيارات من هذا القبيل من شأنها أن تصدر الانقسامات إلى الأقلية التركية في هولندا التي تضم مؤيدين ومعارضين لأردوغان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها لا تريد عودة السفير الهولندي لدى أنقرة من عطلة "لبعض الوقت".

كما أغلقت السلطات التركية السفارة الهولندية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول ردا على ما قامت به سلطات هولندا، بينما تجمع مئات المتظاهرين الأتراك هناك احتجاجا على التحركات الهولندية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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