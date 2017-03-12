شاهد: إطلاق سراح جندي أردني قتل 7 إسرائيليات

أطلقت السلطات الأردنية اليوم الأحد سراح الجندي أحمد الدقامسة بعد أن أنهى حكما بالسجن المؤبد لقتله إسرائيليات عام 1997.

وقال مراسل الجزيرة في عمّان إن السلطات الأردنية أطلقت سراح الدقامسة الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية وإنه توجه إلى قريته إبدر التابعة لمحافظة إربد.

ونقل المراسل عن شهود عيان في قرية الدقامسة أن حالة من الفرح عمت القرية رغم وصول الدقامسة إليها في وقت متأخر، وأن السيارات جابت القرية مطلقة أبواقها ابتهاجا بإطلاق سراحه.

وكان الدقامسة قد قتل سبع طالبات إسرائيليات في إطلاق نار عام 1997 "بجزيرة السلام"، حيث كان يعمل هناك، بينما أصيبت طالبات أخريات في الهجوم، الذي جاء بعد ثلاث سنوات من توقيع معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل.

وقضت محكمة عسكرية بالسجن المؤبد على الدقامسة، الذي قال أثناء محاكمته إنه أطلق الرصاص على الطالبات الإسرائيليات لأنهن سخرن منه أثناء تأديته الصلاة.

وشغلت قضية الدقامسة الرأي العام الأردني طوال سنوات، وينظر إليه أردنيون كثر باعتباره بطلا. وفي عام 2009 رفعت 70 شخصية مذكرة لملك الأردن تطالبه بإصدار عفو خاص عن الدقامسة، كما نظمت قوى المعارضة الأردنية في السنوات الماضية عشرات الفعاليات التضامنية مع الدقامسة.

كما ضغط نواب أردنيون من أجل إطلاق سراح الدقامسة قبل مرور هذه المدة.

وفي عام 2011، استدعت اسرائيل السفير الاردني لديها للتعبير عن غضبها بعد مطالبة وزير العدل في المملكة ذلك الوقت بالإفراج عن الدقامسة.

