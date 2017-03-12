حماس: محاكمة الشهيد الأعرج دليل على الانحدار الأخلاقي للسلطة

دانت حركة "حماس" محاولة السلطة الفلسطينية تشويه سمعة المقاومة بمحاكمة الشهيد باسل ورفاقه الأسرى.

وقالت على لسان متحدثها فوزي برهوم أن ذلك المسعى يؤكد مدى الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تلك المحاكمة للشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى في السجون الإسرائيلية تشويه متعمد لمقاومة الشعب الفلسطيني وتضحياته.

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحاكمة وصمة عار على جبين تلك السلطة، وكل من يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ودعا برهوم في بيان صحفي القوى الفلسطينية إلى وضع حد لهذه التصرفات الخطيرة من قبل السلطة ومؤسساتها، والعمل على حماية أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم.

ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة للتنديد بمحاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الخمسة المعتقلين في سجون الاحتلال، من قبل محكمة الصلح في رام الله.

وطالبت الجبهة الشعبية قيادة السلطة بالاعتذار للشعب عن هذا السلوك الذي وصفته بالغريب على الثقافة الفلسطينية.

ودعا نشطاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالأراضي الفلسطينية وعدد من دول العالم، ردا على عقد السلطة جلسة محاكمة في رام الله للشهيد الأعرج ورفاقه الخمسة.

وفي وقت لاحق، قررت محكمة صلح رام الله انقضاء محاكمة الشهيد الأعرج، واستكمال محاكمة رفاقه الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة لمحاكمة ستة شبان بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وكان ثلاثة من الستة اختفت آثارهم قبل عام، وتم اعتقالهم من قبل المخابرات العامة الفلسطينية، وأفرجت عنهم الشرطة الفلسطينية بعد أن خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وعقب الإفراج عنهم، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان الخمسة، بينما طاردت الأعرج حتى أعدمته نهاية الأسبوع الماضي في رام الله.

وأصيب 11 فلسطينيا بحالات إغماء ورضوض عندما قمعت قوات الأمن مسيرة احتجاجية في رام الله ضد محاكمة ستة من الشبان، بينهم الشهيد باسل الأعرج الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.

وتجمع أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (الأحد) أمام محكمة رام الله التي تنظر في قضية قديمة تتعلق بحيازة سلاح ضد ستة من الشبان، بينهم الشهيد الأعرج.

وحاول المحتجون دخول المحكمة لمنع انعقاد الجلسة التي انتهت بقرار انقضاء القضية لاستشهاد الأعرج الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في رام الله.

واعتقلت قوات الأمن الفلسطينية خمسة من المحتجين خلال عملية القمع التي استخدمت فيها الغاز المدمع والهراوات، كما اعتدت على الصحفيين وكسرت معداتهم أثناء تغطيتهم للمسيرة في مدينة البيرة برام الله.

يشار إلى أن أجهزة الأمن كانت اعتقلت الشبان لعدة أسابيع، لكن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة منهم بعد أسابيع من الإفراج عنهم من سجون السلطة، وقتلت الأعرج في منزله بعد دهمه والاشتباك معه.

وكان الاحتلال الإسرائيلي دهم الأسبوع الماضي منزل باسل الأعرج وقتله.

وفي تطور آخر، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية نحو ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم صحفي وعضو مجلس طلبة في جامعة بيرزيت. كما داهمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله ونابلس.