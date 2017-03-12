تومسون رويترز تغلق "أصوات مصرية"

أعلنت مؤسسة تومسون رويترز عن إغلاق موقع "أصوات مصرية" الإخباري بسبب عدم القدرة على تأمين الأموال اللازمة.

وقالت المؤسسة إن الجهود المكثفة التي بذلتها لإيجاد الأموال اللازمة لتغطية النفقات للموقع في مصر لم تنجح، وبالتالي سيتوقف الموقع عن العمل بعد 31 مارس/آذار الجاري.

كان الموقع الإلكتروني قد أُطلق عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 في مصر، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

واعتبر الموقع منصة مهمة للأخبار في مصر، وكان يعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت مونيك فيلا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تومسون رويترز: "أنا فخورة لكوني ساعدت في إطلاق موقع أصوات مصرية وبكل ما حققه فريق الصحفيين على مر الأعوام. أنا فخورة بشكل خاص بكيفية تطور هذه المنصة. فقد غيرت المشهد الإعلامي المحلي وخلقت إرثا في مصر".

وأضافت في بيان: "نحن نبذل ما بوسعنا بهدف استكشاف الخيارات لإبقاء محتويات الموقع بمتناول الجمهور وانني واثقة من أن ذلك سوف يحصل."