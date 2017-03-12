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سياسة

تركيا تصف هولندا بعاصمة "الفاشية" وأمستردام قلقة على سلامة دبلوماسيها

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
12/3/2017

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو هولندا بأنها "عاصمة الفاشية".

وذلك في كلمة ألقاها في فرنسا اليوم (الأحد) في الوقت الذي استمر فيه تفاقم خلاف بشأن الحملة السياسية التي تقوم بها تركيا بين المهاجرين الأتراك في أوربا.

وقال تشاوش أوغلو خلال زيارة لمدينة ميتز بشمال شرق فرنسا هولندا بشكل فعلي هي "عاصمة الفاشية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الهولندية إن السلطات التركية مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين الهولنديين في تركيا وذلك ردا على تصعيد خلاف بين البلدين.

ورفرف العلم التركي لفترة وجيزة أعلى القنصلية الهولندية في مدينة إسطنبول التركية ما دفع حكومة هولندا إلى التقدم بشكوى.

وقالت الخارجية الهولندية "الموقف غير واضح. السلطات التركية مسؤولة عن سلامة البعثة الدبلوماسية الهولندية في تركيا. قدمنا شكوى للسلطات التركية".

وذكرت مصادر من الرئاسة التركية أن مسؤولي القنصلية الهولندية قاموا بتغيير الأعلام وأنه لم يكن هناك تدخل خارجي.

وكانت تركيا قالت (الأحد) إنها سترد "بأشد الطرق" بعد منع الحكومة الهولندية لوزيرين تركيين من عقد لقاءات في روتردام حيث أُلغيت أيضا تجمعات كانت نظمت من أجل حشد التأييد للتعديلات الدستورية التي سيجري استفتاء عليها الشهر المقبل، ومن شأنها زيادة سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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