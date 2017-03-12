بعد منعه من دخول هولندا.. وزير الخارجية التركي يتوجه إلى فرنسا

قال مسؤول محلي إن من المتوقع أن يلقي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كلمة أمام اجتماع عام في فرنسا اليوم.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من منع هولندا طائرته من الهبوط في ظل خلاف بشان الحملة السياسية التي تقوم بها أنقرة بين المهاجرين الأتراك.

وقال مسؤول في منطقة موسيل لرويترز أمس إن من المقرر أن يلقي تشاووش أوغلو كلمة في ميتز بشرق فرنسا، وأضاف أنه لا توجد حاليا خطط للحيلولة دون عقد الاجتماع.

وقال المسؤول"مهمتنا هو التأكد من عدم وجود ما يهدد النظام العام ولا يوجد ما يهدده."

وكانت هولندا قد منعت طائرة تشاووش أوغلو من الهبوط في روتردام في وقت سابق أمس بعد أن أعلن الوزير التركي أنه سيتوجه إلى هناك رغم قرار السلطات الهولندية عدم السماح بتجمع من المزمع عقده.

وحظرت السلطات في ألمانيا والنمسا وسويسرا التجمعات التركية التي تقام في إطار الحملات السياسية في النزاع المتصاعد.