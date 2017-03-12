بعد ألمانيا وهولندا.. إلغاء مؤتمر للأتراك في السويد

قالت وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء إن مالك قاعة للاجتماعات في العاصمة السويدية ألغى عقدا مع الحزب التركي الحاكم.

وقالت الوكالة إن مسؤولا كبيرا في حزب العدالة والتنمية الحاكم كان من المقرر أن يعقد اجتماعا اليوم في هذا المقر مع مواطنين أتراك مقيمين في السويد.

وكان هذا الاجتماع ضمن جهود الحزب الحاكم للترويج لتعديلات دستورية من المقرر الاستفتاء عليها الشهر المقبل.

وقالت وكالة دوغان إن المالك لم يعط سببا لقراره.

وخلال الأيام الماضية منعت عدة دول أوربية سياسيين أتراك من تنظيم تجمعات سياسية للمهاجرين الأتراك. وفي أحدث خلاف دبلوماسي قالت تركيا الأحد لهولندا إنها سترد "بأشد الطرق" بعد منع وزيرين من التحدث في روتردام.