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سياسة|فلسطين

"مصيدة ابن آوى" تقود كاتبة فلسطينية إلى المعتقل الإسرائيلي

الروائية الفلسطينية خالدة غوشة
الروائية الفلسطينية خالدة غوشة
11/3/2017

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاتبة الروائية الفلسطينية خالدة غوشة من أمام منزلها في القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال اقتادت الكاتبة غوشة الى أحد مراكز التحقيق في المدينة".

ورجّحت الوكالة  أن يكون سبب الاعتقال روايتها "مصيدة ابن آوى"، التي صدرت مؤخراً.

وتتحدث الكاتبة  في روايتها  عن العملاء والمتخابرين مع إسرائيل، حيث نشرت فيديو على صفحتها على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحكي فيه عن روايتها الجديدة "مصيدة ابن أوى"، والتي خصصتها للحديث عن طريقة "الاحتلال" في إسقاط الشباب الفلسطيني لإجبارهم ليكونوا عملاء له.

وبينت غوشة في فيديو مدته تتجاوز 16 دقيقة، أن هذه الرواية تحكي عن تجربتها الشخصية مع أحد عناصر جهاز الشاباك الإسرائيلي في مدينة القدس، وعن استدراجها له لجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات التي يمكن أن تمكنها من تحذير الشباب من طرق "الاحتلال في استدراجهم.

وعن اسم الرواية "مصيدة ابن أوى" قالت غوشة في الفيديو أن ابن أوى هو أحد الحيوانات المعروفة في فلسطين، والذي يعيش على أكل الجيف، ولهذا شبهت عناصر الشاباك بابن أوى الذي يعيش على جيف من أسقطوا من الفلسطينيين، مضيفة أنها هي كانت المصيدة لعنصر الشاباك ولهذا اطلقت على الرواية اسم "مصيدة ابن أوى".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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