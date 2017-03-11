مارينز أمريكيون ينشرون صورا عارية لزميلاتهم والبنتاغون يحقق

تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بالتحقيق في تورط جنود من مشاة البحرية "المارينز" في نشر صور عارية لزميلاتهم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة إن جنودا ضالعين في تبادل مزعوم لصور عارية لزميلاتهم مذنبون بارتكاب "انتهاكات شائنة للقيم الأساسية" وتعهد بإجراء تحقيق شامل.

وقال ماتيس في بيان "عدم احترام كرامة وإنسانية أفراد زملاء في وزارة الدفاع أمر غير مقبول ويتناقض مع تماسك الوحدة العسكرية."

وهزت وحدة مشاة البحرية الأمريكية فضيحة تتصل بمجموعة خاصة على موقع فيسبوك باسم (مارينز يونايتد) أو "مشاة البحرية المتحدون" وتوزيعها سرا لصور فاضحة لنساء في القوات المسلحة مصحوبة بتعليقات بذيئة أو تنطوي على كراهية للنساء.

كيلسي ستون، إحدى ضحايا الصور الفاضحة

إيلي أودرا، تقول إنها لا تستطيع الخروج من منزلها بعد انتشار صور عارية لها