عشرات القتلى العراقيين في تفجيرين بدمشق

قالت وزارة الخارجية العراقية إن 40 عراقيا على الأقل قتلوا في تفجيرين استهدفا حافلات كانت تقل زوارا شيعة في دمشق اليوم السبت.

ووقع الهجوم في حي الشاغور واستهدف حافلات تنقل الزوار إلى مقبرة باب الصغير القريبة من أحد الأبواب السبعة لدمشق القديمة، حيث تتواجد أضرحة يعد بعضها مزارات دينية شيعية وسنية.

وأعلنت الخارجية العراقية سقوط قرابة 120 جريحا من العراقيين في التفجيرين.

وأظهرت صور بثها تلفزيون النظام السوري بقع من الدماء على الأرض وإلى جانبها أحذية ونظارات مكسرة فضلا عن حافلة محترقة، وحافلات أخرى تساقط زجاج نوافذها واقتلعت أبوابها.