البث الحي
سياسة|سوريا

عشرات القتلى العراقيين في تفجيرين بدمشق

11/3/2017

قالت وزارة الخارجية العراقية إن 40 عراقيا على الأقل قتلوا في تفجيرين استهدفا حافلات كانت تقل زوارا شيعة في دمشق اليوم السبت.

ووقع الهجوم في حي الشاغور واستهدف حافلات تنقل الزوار إلى مقبرة باب الصغير القريبة من أحد الأبواب السبعة لدمشق القديمة، حيث تتواجد أضرحة يعد بعضها مزارات دينية شيعية وسنية.

وأعلنت الخارجية العراقية سقوط قرابة 120 جريحا من العراقيين في التفجيرين.

وأظهرت صور بثها تلفزيون النظام السوري بقع من الدماء على الأرض وإلى جانبها أحذية ونظارات مكسرة فضلا عن حافلة محترقة، وحافلات أخرى تساقط زجاج نوافذها واقتلعت أبوابها.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)