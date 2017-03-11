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سياسة|سوريا

شاهد: مقتل العشرات في تفجيرين انتحاريين بدمشق

11/3/2017

قُتل 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم في دمشق (السبت).

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم استهدف زوارا شيعة.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لما بعد الهجوم قرب مدينة دمشق القديمة.

وذكرت قناة الميادين التلفزيونية، ومقرها لبنان، أن الهجومين استهدفا حافلات تنقل الزوار إلى مقبرة باب الصغير القريبة من أحد الأبواب السبعة لدمشق القديمة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن التفجيرين أسفرا عن سقوط قتلى لكنها لم تذكر عددا.

وأضافت أن "تفجيرين إرهابيين" نجما عن عبوتين ناسفتين.

ونقل التلفزيون العراقي عن وزارة الشؤون الخارجية ببغداد قولها إن 40 عراقيا على الأقل قتلوا في التفجيرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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