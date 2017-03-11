شاهد: دوي الرصاص والدخان الكثيف يخيمان على سماء الموصل

استمر إطلاق النار في الموصل (السبت) في الوقت الذي تخوض فيه القوات العراقية قتالا ضد تنظيم الدولة لانتزاع السيطرة على المدينة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المباني التي تضررت بشدة مع انطلاق أصوات الرصاص لتشكل خلفية للأحداث.

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق إن القوات العراقية تهدف إلى طرد مسلحي التنظيم من غرب الموصل في غضون شهر رغم أنها تخوض قتالا صعبا في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وتواجه القوات العراقية، في توغلها في الشطر الغربي من الموصل، مقاومة عنيفة على نحو متزايد من مسلحي التنظيم الذين يستخدمون السيارات الملغومة والقناصة في الدفاع عن آخر معاقلهم الكبرى في العراق.

وكانت العملية العسكرية التي شنتها القوات العراقية لاستعادة شرق المدينة في منتصف أكتوبر تشرين الأول بدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة قد استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر.

وبدأ الهجوم لاستعادة السيطرة على غرب الموصل قبل أقل من ثلاثة أسابيع.