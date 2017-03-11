شاهد: اليابان تحيي الذكرى السادسة لكارثة فوكوشيما

أحيت اليابان (السبت) الذكرى السادسة لزلزال 2011 وما تبعه من أمواج مد وكارثة نووية.

وفي تمام الساعة الثانية و46 دقيقة مساء بتوقيت اليابان دقت الأجراس في وسط طوكيو وأحنى الحاضرون رؤوسهم وساد الصمت للحظة.

وفي المسرح الوطني انحنى رئيس الوزراء شينزو آبي والأمير فوميهيتو والأميرة كيكو أمام منصة اكتظت بالورود البيضاء والصفراء وحضر المناسبة نحو 200 شخص من بينهم ناجون من المنطقة المنكوبة.

وقال فوميهيتو "على مدى السنوات الست الماضية ساعد سكان المنطقة المنكوبة بعضهم البعض لتجاوز المصاعب الكثيرة وترميم وإعادة بناء منازلهم".

وأضاف "أقدر وأحيي من كل قلبي الكثيرين الذين بذلوا قصارى جهدهم".

ويحضر فوميهيتو الاحتفال نيابة عن والده الإمبراطور أكيهيتو الذي شارك في إحياء الذكرى في السنوات الخمس الماضية.

وكان الإمبراطور (83 عاما) ألمح في اغسطس/آب الماضي إلى رغبته في التنازل عن العرش خشية أن يمنعه تقدمه في السن من أداء واجباته بالكامل.

وقال آبي في كلمته في المناسبة "واضعين في الاعتبار الدروس القيمة التي استقيناها بعد فقد هذا العدد الكبير من الضحايا سنراجع بلا كلل الاستعدادات لمواجهة الكوارث بكل من أوتينا من جهد وحكمة".

أتعهد هنا أمامكم بأن تتحد الحكومة كي تجعل البلد قويا في مواجهة الكوارث الطبيعية".