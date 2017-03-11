شاهد: السلطات الأمريكية توقف نجل محمد علي كلاي للمرة الثانية

أوقفت السلطات الأمريكية، محمد علي جونيور، نجل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، في واشنطن عقب اجتماع في الكونغرس الأمريكي.

وأوقفت السلطات محمد علي جونيور، نجل الأسطورة محمد علي أثناء عودته إلى المنزل عقب حضوره اجتماعًا في الكونغرس الأمريكي لشرح حادثة توقيفه الأولى في شباط/فبراير الماضي.

وقالت عضو بالكونغرس الأمريكي إن محمد علي (الابن) نجل أسطورة الملاكمة الأمريكي الراحل والذي يحمل نفس اسمه تعرض للاستجواب بشأن هويته في مطار واشنطن العاصمة قبل صعوده إلى متن الطائرة الجمعة، وذلك بعد يوم من تقديم إفادته أمام أعضاء بمجلس النواب حول حادثة مماثلة في مطار آخر.

وقالت عضو مجلس النواب "ديبي واسرمان شولتز" وهي ديمقراطية عن ولاية فلوريدا وكانت تستقل نفس الرحلة مع علي "بالنسبة لي إنه عمل انتقامي كما يعد بالنسبة له استمرارا للتركيز على جانبه الديني".

وكان محمد علي الابن قال في وقت سابق إنه احتجز في مطار في فلوريدا يوم 7 فبراير /شباط بعد وصوله على متن رحلة قادمة من جاميكا وإن ضباطا اتحاديين سألوه بشأن دينه الإسلامي.

وقال كريس مانشيني، محامي محمد علي جونيور (44 عامًا)، إن عناصر تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوقفت الأخير في مطار رونالد ريغان الدولي بواشنطن أثناء توجهه إلى مطار فورت لودرديل.

وأوضح مانشيني في تصريح صحفي، أن العناصر أوقفت موكله لمدة 20 – 25 دقيقة في المطار وأطلقت سراحه بعد إظهاره جواز سفره الأمريكي، وسمحت له بركوب الطائرة في وقت لاحق.

وشارك محمد علي جونيور الخميس الماضي، في اجتماع نظمته لجنة العدالة في مجلس النواب الأمريكي، برفقة زوجته وأبنائه الأربعة وأمه خليلة كماشو ، لشرح حادثة التوقيف التي تعرض لها في مطار فورت لودرديل بميامي في 7 فبراير الماضي، والحديث عن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشرف على تنظيم الاجتماع، أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي زوي لوفغرين، ولويس غوتيريز، احتجاجًا على إجراءات ترمب ضد المهاجرين ومواطني بعض الدول المسلمة، ولم يُشارك في الاجتماع أي عضو جمهوري.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي احتجزت السلطات الأمريكية، نجل أسطورة الملاكمة كلاي لمدة ساعتين، في مطار فورت لاودردال، بولاية فلوريدا، لأسباب تتعلق بمعتقده. وعقب ساعتين من الاستجواب، سمحت السلطات لنجل الملاكم الشهير بدخول البلاد، وفق المحامي.

وتوفي محمد علي (الأب) بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل في يونيو / حزيران من العام الماضي وحضر جنازته الرئيس السابق بيل كلينتون وشخصيات بارزة من كل أنحاء العالم.