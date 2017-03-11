رئيس وزراء هولندا يصف تصريحات أردوغان بـ"الجنون"

وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشبه فيه الهولنديين بالنازيين "بالجنون".

ودان أردوغان هولندا بوصفها "فلول النازيين والفاشيين" بعد أن سحبت الحكومة الهولندية تصريحا لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط هناك.

وقال روته للصحافيين خلال حملة استعداد للانتخابات التي تجري في 15 من مارس/ آذار، إنه "تصريح مجنون بالطبع، أفهم أنهم غاضبون ولكن هذا بالطبع أسلوب غير مقبول".

وكانت سلطات روتردام منعت وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من تنظيم لقاء جماهيري لدعوة الأتراك في هولندا لتأييد التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع سلطات أردوغان والذي سيجرى في أبريل/ نيسان المقبل.

وساقت الحكومة الهولندية أسبابا تتعلق بالأمن العام وغيرها من المخاوف الأمنية لسحب التصريح بهبوط طائرة تشاوش أوغلو في روتردام.

وقالت إن تهديده الصادر قبل ساعات بعقوبات سياسية واقتصادية قاسية إذا منعت هولندا طائرته من الهبوط جعلت البحث عن حل معقول مستحيلا.