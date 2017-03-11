تنبأ بوفاة "الرئيس" فقضى 8 أسابيع في السجن

قضت محكمة في هراري بإخلاء سبيل قس بكفالة مالية، كان تنبأ بموت الرئيس روبرت موغابي (93عاما) في 17 أكتوبر، حسبما قال محاميه.

كان القس قد تنبأ في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن موغابي الذي يحكم زيمبابوى منذ 37 عاما، سيموت في 17 أكتوبر/تشرين أول القادم.

وأمضى القس باتريك موجادزا من الكنيسة الخمسينية ثمانية أسابيع في السجن.

وأمرت القاضية بريسيلا شيجومبا القس بدفع كفالة قدرها 50 دولارا .

وقالت القاضية إن إحدى المحاكم ارتكبت في السابق خطأ برفض الإفراج بكفالة عن مشتبه به ليس لديه أي سوابق جنائية.

ودفع أوباي شافا محامى موجادزا بأنه لا يمكن إثبات أن الرب لم يتحدث الى الكاهن وأبلغه رسالة بشأن موغابي.

وشهدت زيمبابوي الواقعة في الجنوب الأفريقي تزايدا في الاحتجاجات ضد الرئيس المخضرم، الذي يتهمه منتقدوه بتخريب الاقتصاد وتكميم أفواه المعارضة.

ومع ذلك يعتزم موغابي الترشح للانتخابات مجددا العام المقبل، عندما سيبلغ عمره 94 عاما.