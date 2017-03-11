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سياسة

تركيا تصعد وتستدعي القائم بالأعمال الهولندي

وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو
11/3/2017

استدعت تركيا القائم بالأعمال الهولندي إلى وزارة الخارجية مع تصاعد الخلاف بسبب منع الوزير شاووش أوغلو من السفر إلى هولندا.

من جانبه وصف نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش قرار هولندا بمنع طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط على أراضيها أنه "فاشي بحت يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير وجميع القيم الأوروبية، ودليل خصومة صريحة تجاه تركيا.
وانتقد زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قرار هولندا بمنع هبوط طائرة شاووش أوغلو على أراضيها، ووصفه بأنه غير مقبول.

وكانت الحكومة الهولندية قد ألغت السبت، هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو على أراضيها.

وقالت الداخلية الهولندية في بيان إن بلادها "طلبت حلا مقبولا، إلا أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي حول فرض عقوبات على هولندا، أدت إلى استحالة إيجاد حل للموضوع".

وأعلنت الداخلية منع هبوط طائرة الوزير التركي، وذكرت بأنه من بين الأسباب التي أدت إلى المنع هو "الحماية" و"الأمن العام".

تجدر الإشارة إلى أن شاووش أوغلو كان يخطط لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية في مدينة روتردام الهولندية، بعد أن ألغت السلطات الهولندية فعاليات سابقة لشاووش أوغلو على أراضيها.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  اليوم بمنع دخول الدبلوماسيين الهولنديين  بلاده، بعدما ألغت هولندا تصريح هبوط وزير الخارجية التركي. 

وقال أردوغان أمام حشد جماهيري في إسطنبول "من الآن فصاعدا،  لنرى كيف ستهبط طائراتكم بعد اليوم في تركيا، أنا أتحدث عن الدبلوماسيين وليس عن غير الدبلوماسيين". 

وأضاف "أنهم (الهولنديون) لا يتقنون السياسة ولا الدبلوماسية، إنهم جبناء  وخائفون، هم فاشيون وبقايا النازية ".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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